Слідство обмежило доступ до справи у вбивстві Парубія — СБУ

У Службі безпеки України (СБУ) заявили, що слідство обмежило публічний доступ до судових рішень у справі вбивства ексспікера Верховної Ради Андрія Парубія, оскільки розголошення окремих відомостей розслідування "негативно вплине на проведення слідчих та процесуальних дій".

Про це виданню "Українська правда" повідомили у пресслужбі СБУ.

"Розголошення окремих відомостей досудового розслідування негативно вплине на проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на встановлення всіх обставин скоєного злочину, а також може мати негативні наслідки для особистої безпеки учасників кримінального провадження", — заявили там.

З огляду на це слідчий ухвалив рішення про обмеження публічного доступу до Єдиного державного реєстру судових рішень у цьому провадженні. У СБУ додали, що це зроблено з дотриманням вимог кримінального процесуального законодавства.

Андрія Парубія вбили у Львові 30 серпня 2025 року на вулиці Єфремова. Вночі 1 вересня президент Володимир Зеленський повідомив про затримання ймовірного вбивці на Хмельниччині.

2 вересня політика поховали у Львові. Того ж дня під час судового засідання підозрюваний у вбивстві Михайло Сцельніков визнав свою провину.

Ким був Андрій Парубій

Андрій Парубій — український політик та державний діяч. Він народився 31 січня 1971 року у Шептицькому (на той момент Червоноград), що на Львівщині.

У 1994 році Парубій закінчив історичний факультет Львівського університету, у 2001-му — аспірантуру Львівської політехніки.

Ще наприкінці 80-х Андрій Парубій став одним із керівників націоналістичної організації "Спадщина", брав участь у пікетах. У 1990 році Парубій став депутатом Львівської обласної ради.

У 1991 році Андрій Парубій разом з Олегом Тягнибоком заснував Соціал-національну партію України (СНПУ), згодом перейменовану у ВО "Свобода". З 1994 до 1998 роки був депутатом Львівської міської ради.

У 2004 році Андрій Парубій брав участь у Помаранчевій революції, був комендантом Українського дому, де розміщувався штаб протестних сил; у 2013-2014 роках — учасник Революції гідності, комендант наметового містечка та керівник Самооборони Майдану. Після втечі Віктора Януковича з України наприкінці лютого 2014-го указом виконувача обов'язків президента Олександра Турчинова очолив Раду національної безпеки і оборони. Вже 7 серпня того ж року подав у відставку.

Невдовзі Андрій Парубій вийшов із ВО "Батьківщина" та перейшов до новоствореного "Народного фронту", серед засновників якого було багато ексчленів "Батьківщини". У грудні 2014-го він обійняв посаду заступника голови Верховної ради, яким на той момент був Володимир Гройсман. Із 14 квітня 2016 року до 28 серпня 2019 року Парубій був головою українського парламенту.

Андрій Парубій був депутатом Верховної ради чотирьох скликань — із 2007 по 2012 роки від пропрезидентського блоку "Наша Україна — Народна Самооборона", із 2012 по 2014-й — від ВО "Батьківщина" Юлії Тимошенко, у 2014-2014 роках — від партії "Народний фронт", очолюваної Арсенієм Яценюком та із 2019 до своєї смерті — від "Європейської Солідарності" п'ятого президента Петра Порошенка.