Жовтень в Україні розпочнеться "не просто холодною погодою, а дуже холодною".

Про це повідомила у своєму прогнозі синоптикиня Наталка Діденко.

Завтра, 1 жовтня, максимальна температура повітря впродовж дня переважно становитиме +6+10 градусів. Тепліше буде у південній частині, +11+16 градусів.

Холоду додасть якщо не сильний, то досить рвучкий вітер. Також практично повсюди в Україні пройдуть дощі. У Карпатах часом зриватиметься на мокрий сніг.

“Хіба що Волинь, Рівненщина, північні райони Київщини та Чернігівщини спробують втриматися від опадів. Але однаково скрізь буде волога похмура погода”, — прогнозує синоптикиня.

У Києві 1 жовтня буде хмарно, дощ ближче до вечора, протягом дня +8+10 градусів.