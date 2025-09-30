YouTube виплатить Трампу $24,5 млн компенсації за блокування акаунта

YouTube погодився виплатити компенсацію в розмірі $24,5 мільйона у справі, яку Дональд Трамп та інші позивачі подали після блокування їхніх акаунтів на платформі через події 6 січня 2021 року у Вашингтоні.

Про це пише The New York Times.

YouTube заморозив акаунт тодішнього президента США після штурму Капітолія, заборонивши йому завантажувати нові відео та заявивши, що його контент може спровокувати нове насильство. Трамп подав позов у жовтні 2021 року, звинувативши YouTube та інші соцмережі у незаконній цензурі.

Згідно з умовами мирової угоди, більша частина виплат — $22 мільйони — піде особисто Трампу. Він заявив, що перерахує ці кошти до Фонду Національної алеї у Вашингтоні та на будівництво бальної зали в Білому домі. Решта $2,5 мільйона буде розподілена між іншими позивачами, серед яких письменниця Наомі Вульф і Американський консервативний союз.

Адвокат Трампа Джон Коул відзначив, що після переобрання президента переговори пішли значно швидше. Представники YouTube від коментарів відмовилися.

Акаунт Трампа на YouTube був відновлений у 2023 році після зняття обмежень. Минулого тижня компанія також заявила, що розблокує деяких авторів, відсторонених за поширення дезінформації про COVID-19 і вибори 2020 року, та пом’якшить політику модерації контенту.