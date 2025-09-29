Україна та США проведуть зустріч щодо виробництва дронів

Делегація від України вирушила до США на зустріч щодо спільного виробництва дронів. Під час зустрічі обговорять технічні питання такого виробництва.

Про це Суспільному повідомили у Міністерстві оборони України.

Делегацію від України очолює заступник міністра оборони Сергій Боєв.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Україна та США у процесі переговорів щодо угоди "Drone Deal". Метою угоди є продаж Україною США безпілотників різних типів.

"Технічні групи вже починають працювати над цією угодою. Це стосується дронів, які Сполучені Штати придбають безпосередньо в України", — повідомив президент.

Також президент України повідомляв, що Україна вестиме експорт зброї контрольовано до кінця війни, а ті озброєння, на які в українського війська нема дефіциту, продаватимуться до Європи, США і країн Близького Сходу.

"Де ми виробляємо більше, то залишок можемо експортувати, і мати від цього гроші, які уже витрачати на дефіцитний товар – дрони, перехоплювачі далекобійні дрони – те, на що не вистачає грошей. Така система всіх влаштовує. Армію влаштовує, — сказав Зеленський.

21 вересня Зеленський казав, що Україна має перші пропозиції для партнерів щодо експорту сучасної зброї власного виробництва.