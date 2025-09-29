У Румунії вранці в понеділок, 29 вересня, в закритому раніше службою пожежної безпеки готелі сталася велика пожежа в місті Тетерані, повіт Прахова. Двоє людей загинули.

Про це повідомляє digi24.ro.

Зазначається, що готель був закритий службою пожежної безпеки (ISU) саме через те, що не відповідав вимогам пожежної безпеки.

ISU Prahova повідомляє, що вогонь наразі загасили. Двох людей знайшли обвугленими. За інформацією Digi24, жертвами стали громадянки Непалу. Це дві жінки віком 21 та 24 років. Вважаються, що це непальські іноземні робітники, які перебували на горищі.

Андрея Урсакі, речниця ISU Prahova, повідомила Digi24, що на момент займання в готелі перебували п'ятеро людей, трьом із них вдалося вибратися. Вони є іноземними громадянами, і, за попередньою інформацією, це були не туристи, а співробітники.

За даними Agerpres, готель у Прахові був закритий ISU тиждень тому через порушення пожежної безпеки. ISU підтвердила цю інформацію, додавши, що компанію, якій належав готель, оштрафували на 100 000 леїв.

Так, служба пожежної безпеки заявила, що 16 вересня перевірила цей готель. Тоді виявили низку недоліків щодо протипожежного захисту, що призвело до штрафу 100 000 леїв. Роботу готелю зупинили за серйозне порушення вимог пожежної безпеки — відсутності обладнання для гасіння вогню (внутрішніх та зовнішніх гідрантів), а також пожежних сигналізацій. Зазначається, що готель працював без дозволів служб пожежної безпеки. 19 вересня зняли печатку для виконання робіт з дотримання вимог пожежної безпеки без можливості здійснення комерційної діяльності.

Повідомляється, що для гасіння пожежі залучали п'ять пожежних машин, рятувальну машину, автоцистерну, дві пожежні автодрабини та бригаду SMURD.