Голова Євроради Кошта привітав Молдову з перемогою демократії

Голова Євроради Антоніу Кошта привітав Молдову з перемогою демократичних сил на парламентських виборах.

Про це Кошта написав у соцмережі Х.

“Народ Молдови висловився, і його послання є чітким і зрозумілим. Він обрав демократію, реформи та європейське майбутнє, незважаючи на тиск і втручання з боку Росії . ЄС підтримує Молдову. На кожному кроці”, — написав Кошта.

У Молдові за результатами обробки 99,91% (станом на 11:25) протоколів перемогу на парламентських виборах здобуває правляча проєвропейська партія "Дія і солідарність" (PAS), заснована президенткою країни Маєю Санду. Вона набирає 50,16% голосів виборців.

Про це свідчать дані ЦВК Молдови.

На другому місці — опозиційний "Патріотичний виборчий блок", одним із лідерів якого є колишній президент Ігор Додон, що виступає за зближення з Росією. За цей блок проголосували 24,19% виборців.

Також до парламенту проходять:

блок проєвропейських партій "Альтернатива" з результатом 7,97%;

"Наша партія" Ренато Усатого — 6,20%;

партія "Демократія вдома" — 5,62%.

У новому складі парламенту Молдови більшість отримають сили, орієнтовані на європейський курс країни.