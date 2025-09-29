У ніч на 29 вересня Росія запустила по Україні 32 ударних безпілотники типу Shahed, "Гербера" та дрони інших типів. У результаті протиповітряного бою українська ППО знешкодила 23 БПЛА.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Там розповіли, що цей черговий повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 23 ворожі БПЛА типу "Shahed", "Гербера" і дрони інших типів на півночі та сході країни", — йдеться у повідомленні.

У ПС інформували, що внаслідок цієї російської атаки зафіксовано влучання 9 ударних БПЛА на 8 локаціях.

"Атака триває – на півночі та сході нові групи ударних БПЛА", — додали там.