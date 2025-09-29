Перейти до основного змісту
У ніч на 29 вересня українська ППО знешкодила 23 російські дрони — Повітряні сили
ОбстрілиДронПовітряні силиУКРАЇНАВторгнення Росії в УкраїнуВІЙНАПОДІЇ

У ніч на 29 вересня українська ППО знешкодила 23 російські дрони — Повітряні сили

Дмитро Михайлов
Розмір шрифту
ППО, ЗСУ
Пікап з кулеметом стоїть на сільськогосподарському полі під час нічного бойового чергування української мобільної групи ППО в невідомому місці в Україні, 15 серпня 2025 року. Getty Images/Maksym Kishka/Global Images Ukraine

У ніч на 29 вересня Росія запустила по Україні 32 ударних безпілотники типу Shahed, "Гербера" та дрони інших типів. У результаті протиповітряного бою українська ППО знешкодила 23 БПЛА.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Там розповіли, що цей черговий повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 23 ворожі БПЛА типу "Shahed", "Гербера" і дрони інших типів на півночі та сході країни", — йдеться у повідомленні.

У ПС інформували, що внаслідок цієї російської атаки зафіксовано влучання 9 ударних БПЛА на 8 локаціях.

"Атака триває – на півночі та сході нові групи ударних БПЛА", — додали там.

Топ дня
Вибір редакції
Дізнайтесь більше
На початок