Понад 30 людей загинули в тисняві на передвиборчому мітингу в Індії

Щонайменше 36 людей, серед яких вісім дітей та 16 жінок, загинули під час тисняви на передвиборчому мітингу актора та політика Віджая в Індії. Ще понад 50 людей дістали поранення.

Про це пише Reuters.

Трагедія сталася у районі Карур під час передвиборчого заходу партії, яку очолює Віджай. За словами місцевих депутатів, 58 осіб було госпіталізовано.

Віджай — один із найвідоміших акторів тамільського кіно. Після створення власної політичної сили у 2024 році його мітинги регулярно збирають десятки тисяч прихильників. Кампанія відбувається напередодні виборів у штаті Тамілнад, запланованих на початок 2026 року.

Відео з місця події, поширені в індійських медіа, показують, як натовп оточує агітаційний автомобіль із Віджаєм. Політик намагався допомогти непритомним прихильникам, кидаючи у натовп пляшки з водою та закликаючи поліцію втрутитися, коли ситуація вийшла з-під контролю.

"Моє серце розбите; я перебуваю в нестерпному, невимовному болі та смутку. Висловлюю найглибші співчуття родинам моїх братів і сестер, які загинули в Карурі. Я молюся за одужання всіх постраждалих", — написав Віджай у X.

Для допомоги постраждалим влада направила щонайменше 44 лікарів із сусідніх районів. Родини загиблих отримають по 1 млн рупій (приблизно $11 280). Також створено слідчу комісію.

Це вже не перший інцидент на заходах Віджая: під час першого зібрання його партії у жовтні 2024 року повідомляли про шість загиблих. Попри поліцейські обмеження щодо розмірів колон та місць проведення, величезні натовпи щоразу перевантажують місцеву інфраструктуру.

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді назвав трагедію «глибоко сумною» та висловив співчуття родинам загиблих.