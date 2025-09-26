Перейти до основного змісту
Перша сімʼя ВПО отримала власне житло через програму "єОселя"
Перша сімʼя ВПО отримала власне житло через програму "єОселя"

Юрій Свиридюк
Сім’я Георгія та Ольги, єОселя
Сім’я Георгія та Ольги уперше придбала житло за програмою "єОселя". Telegram/Юлія Свириденко

Сім’я Георгія та Ольги, які переїхали з Донецька до Києва, стала першою, яка отримала власне житло за державною програмою "єОселя".

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Георгій виїхав із Донецька у 2014 році та оселився в Києві, де зустрів майбутню дружину Ольгу. Разом вони виховують доньку Валерію. Усі ці роки сім’я орендувала квартири, а тепер отримала власне житло в передмісті столиці, у селі Чайки.

За словами глави уряду, із вересня програма "єОселя" стала доступнішою: держава компенсує 70% першого внеску на іпотеку та 70% щомісячних платежів по кредиту протягом першого року, а також покриває витрати на оформлення документів (до 40 тис. грн).

"Ми подали заявку через «Дію» і отримали схвалення. Для мене це шанс знову відчути себе вдома", — каже Георгій.

У 2025 році на механізм компенсації в державному бюджеті закладено 4,4 млрд грн. Це дозволить видати близько 9,5 тисяч кредитів для ВПО та мешканців прифронтових територій.

Що таке "єОселя"

"єОселя" — державна програма іпотечного кредитування житла, яка запрацювала у жовтні 2022 року. Максимальний строк кредиту за програмою — 20 років, а мінімальний початковий внесок — 20% від вартості житла. "єОселя" має спрощені умови кредитування і ставку у 3% для пільгових категорій та 7% для решти визначених урядом категорій.

У серпні 2023 року програма розширилася. Кредит під 3% доступний для військовослужбовців за контрактом, силовиків, педагогів, медиків та науковців. Держава забезпечує кредитами під 7% річних такі категорії:

  • ветеранів війни та членів їхніх сімей; учасників бойових дій; людей, які отримали інвалідність внаслідок війни; родини загиблих ветеранів та воїнів;
  • внутрішньо переміщених осіб;
  • громадян України без власного житла або у власності яких менше ніж 52,5 кв. метра для однієї людини та додатково 21 кв. метр на кожного наступного члена сім’ї.

Щоб скористатись програмою "єОселя", потрібно заповнити заявку в мобільному застосунку "Дія" та обрати один або всі банки-партнери житлової програми: "Ощадбанк", "ПриватБанк", "Укргазбанк", "Глобус банк", Sky Bank та "Укрексімбанк".

Із 30 січня за пільговою іпотекою в "єОселі" можна купити не лише квартири, а й приватні будинки, дуплекси і таунхауси.

