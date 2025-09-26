Перша сімʼя ВПО отримала власне житло через програму "єОселя"

Сім’я Георгія та Ольги, які переїхали з Донецька до Києва, стала першою, яка отримала власне житло за державною програмою "єОселя".

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Георгій виїхав із Донецька у 2014 році та оселився в Києві, де зустрів майбутню дружину Ольгу. Разом вони виховують доньку Валерію. Усі ці роки сім’я орендувала квартири, а тепер отримала власне житло в передмісті столиці, у селі Чайки.

За словами глави уряду, із вересня програма "єОселя" стала доступнішою: держава компенсує 70% першого внеску на іпотеку та 70% щомісячних платежів по кредиту протягом першого року, а також покриває витрати на оформлення документів (до 40 тис. грн).

"Ми подали заявку через «Дію» і отримали схвалення. Для мене це шанс знову відчути себе вдома", — каже Георгій.

У 2025 році на механізм компенсації в державному бюджеті закладено 4,4 млрд грн. Це дозволить видати близько 9,5 тисяч кредитів для ВПО та мешканців прифронтових територій.

Що таке "єОселя"

"єОселя" — державна програма іпотечного кредитування житла, яка запрацювала у жовтні 2022 року. Максимальний строк кредиту за програмою — 20 років, а мінімальний початковий внесок — 20% від вартості житла. "єОселя" має спрощені умови кредитування і ставку у 3% для пільгових категорій та 7% для решти визначених урядом категорій.

У серпні 2023 року програма розширилася. Кредит під 3% доступний для військовослужбовців за контрактом, силовиків, педагогів, медиків та науковців. Держава забезпечує кредитами під 7% річних такі категорії:

ветеранів війни та членів їхніх сімей; учасників бойових дій; людей, які отримали інвалідність внаслідок війни; родини загиблих ветеранів та воїнів;

внутрішньо переміщених осіб;

громадян України без власного житла або у власності яких менше ніж 52,5 кв. метра для однієї людини та додатково 21 кв. метр на кожного наступного члена сім’ї.

Щоб скористатись програмою "єОселя", потрібно заповнити заявку в мобільному застосунку "Дія" та обрати один або всі банки-партнери житлової програми: "Ощадбанк", "ПриватБанк", "Укргазбанк", "Глобус банк", Sky Bank та "Укрексімбанк".

Із 30 січня за пільговою іпотекою в "єОселі" можна купити не лише квартири, а й приватні будинки, дуплекси і таунхауси.