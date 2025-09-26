Путін зустрівся з гендиректором МАГАТЕ Гроссі

Лідер Кремля Володимир Путін ввечері 25 вересня в Москві проводить зустріч із генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі.

Про це повідомив глава агентства на платформі Х.

"Своєчасний і важливий обмін думками з президентом Росії Путіним щодо ядерної енергетики, нерозповсюдження та викликів у сфері ядерної безпеки та захищеності. Вдячний за підтримку неупередженої та професійної роботи МАГАТЕ", — прокоментував цю зустріч Гроссі.

У російських пропагандистських медіа ідеться, що очільник Росії підкреслив: співпраця РФ з МАГАТЕ налагоджена "практично в усіх напрямах, зокрема в галузі атомної безпеки у світі".

Гроссі приїхав з візитом в Росію та брав участь у Всесвітньому тижні атомної енергетики в Москві.

"Я підкреслив, що МАГАТЕ існує для того, щоб гарантувати безпечне, надійне та відповідне найвищим стандартам нерозповсюдження виконання ядерних проєктів", — написав посадовець в Х.

Попереднього разу Гроссі був у Москві в лютому цього року. Він тоді зустрівся з виконавчим директором компанії "Росатом" Олексієм Ліхачовим. На зустрічі обговорювалась безпека тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).

15 вересня Гроссі заявляв: військові дії все ще загрожують тимчасово окупованій з 2022 року Запорізькій АЕС. А на 69-й Генеральній конференції МАГАТЕ ухвалили резолюцію, що закликає Росію негайно деокупувати ЗАЕС.