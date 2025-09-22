Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що повна конфіскація російських заморожених активів буде порушенням міжнародного права.

Про це президент Франції заявив в інтервʼю CBS News.

За словами Еммануеля Макрона, утримання російських активів у замороженому стані у країнах ЄС — це "питання довіри".

"Ми всі віддані дотриманню міжнародних правил. Важливо, щоб наші країни залишалися гарантерами та поважали міжнародне право. Ми будемо поважати міжнародне право. Ми передбачувані й не робитимемо неможливі речі із замороженими активами", — сказав Еммануель Макрон.

Він визнав, що Росія порушує міжнародне право.

19 вересня, міністр економіки Іспанії Карлос Куерпо заявив, що його уряд підтримує зусилля Європейської комісії з монетизації заморожених російських активів для фінансової допомоги Україні.

Заморожені активи РФ та ініціатива ERA від G7 та ЄС

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну закордоном виявили заморожені активи Банку Росії на майже 280 мільярдів євро. Понад дві третини з них — в Євросоюзі.

Бельгійська компанія Euroclear тримає близько 191 мільярда євро, що належать російському Центробанку, яка у 2023 році заробила на них близько €4,4 мільярда, пише Financial Times із посиланням на фінансовий звіт Euroclear.

У липні 2024 року лідери країн G7 та ЄС домовилися використати відсотки заморожених російських активів для виділення Україні 50 мільярдів доларів. Проте США вимагають від ЄС чітких гарантій, що кредит для України можна буде повністю "погасити" активами в ЄС, оскільки спливає термін санкцій Євросоюзу проти Росії.

Згодом у Вашингтоні заявили, що не розблокують російські активи, допоки Москва не виплатить Києву репарації в повному обсязі.

У жовтні 2024-го лідери країн Групи семи (G7) погодили Україні кредит на 50 мільярдів доларів, який погашатимуть коштом прибутків від заморожених російських активів.

10 грудня торік США оголосили про виділення Україні позики у 20 мільярдів доларів, яка буде погашена коштом заморожених активів РФ, Євросоюз надасть до 35 мільярдів, Велика Британія виділила майже 3 мільярди через механізм G7.