Україна та Польща узгодили початок репатріаційних дій з обох сторін

Представники України та Польщі узгодили репатріаційні дії з обох сторін. Україна розпочне ексгумаційні дії на території Підкарпатського воєводства у Польщі.

Про це повідомили заступник міністра культури Андрій Наджос та голова Інституту національної памʼяті Олександр Алфьоров на брифінгу 25 вересня, передає кореспондент Суспільного.

Вони також зазначили, що Україна передала 13 місць поховань на своїй території, Польща — 4 місця. Україна розпочне ексгумаційні роботи в Підкарпатському воєводстві Польщі, а саме у селі Юречкове.

"Це не остаточно кількість локацій з обох сторін. Нині проводиться ДНК-експертиза поляків, яких ексгумували в селі Пужники. За її результатами буде установлено точну кількість людей жіночої та чоловічої статі, похованих у Пужниках", — повідомив Олександр Алфьоров.

Голова Інституту національної памʼяті України також зазначив, що локація для ексгумації у селі Юречкове поки ще закрита, але скоро її мають відкрити для українців.

У селі Юречкове сталась трагедія у вересні 1945 року, повідомив Олександр Алфьоров. Тоді могло зникнути близько 100 людей.

Андрій Наджос відмітив, що роботи з ексгумації в Україні складні через війну, яку розпочала Росія проти України.

"Коли на Львівщині завершували пошукові роботи – була масована російська атака. Загалом робота була спільними експедиціями. І якщо будуть певні результати — будуть разом комунікувати. В Польщі спершу українська сторона має повести пошукові роботи. Україна надала геолокаційні дані, квадрат, де мають відбутися пошук", — розповів Андрій Наджос.

Заступник міністра культури зазначив, що ексгумація тіл людей, загиблих понад 50 років тому — це унікальний досвід для України та Польщі.

"Польська історіографія каже про 100-150 тисяч загиблих поляків в Україні. Але на території Пужників було вилучено рештки 42 людей. Це руйнує певні уявлення, щодо історіографії зі сторони Польщі", — повідомив Андрій Наджос.