Уряд працює над захистом основних доріг антидроновими сітками на прифронтових територіях
Олена Богданьок
Основні дороги на прифронтових територіях захистять антидроновими сітками — Свириденко
Дорога на Донеччині захищена антидроновими сітками, 22 вересня 2025 рік. Суспільне Донбас/Юлія Підгола

Кабінет міністрів України працює над захистом основних доріг антидроновими сітками на прифронтових територіях.

Про це 25 вересня повідомила глава уряду Юлія Свириденко за підсумками робочої поїздки на Донеччину і Дніпропетровщину.

"Були з робочою поїздкою на Донеччині та Дніпропетровщині. Працюємо над ключовими завданнями для підтримки прифронтових територій: захист основних доріг-артерій антидроновими сітками; покращення умов розміщення і сервісів для внутрішньо переміщених осіб; підтримка бізнесу", — зазначила посадовиця.

Свириденко подякувала Силам оборони, які стримують військо РФ і цим забезпечують життя громад. А також — українцям, які “зберігають стійкість, працюють, ведуть бізнес і наповнюють життям наші прифронтові міста й села”.

