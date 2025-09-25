Кабінет міністрів України працює над захистом основних доріг антидроновими сітками на прифронтових територіях.
Про це 25 вересня повідомила глава уряду Юлія Свириденко за підсумками робочої поїздки на Донеччину і Дніпропетровщину.
"Були з робочою поїздкою на Донеччині та Дніпропетровщині. Працюємо над ключовими завданнями для підтримки прифронтових територій: захист основних доріг-артерій антидроновими сітками; покращення умов розміщення і сервісів для внутрішньо переміщених осіб; підтримка бізнесу", — зазначила посадовиця.
Свириденко подякувала Силам оборони, які стримують військо РФ і цим забезпечують життя громад. А також — українцям, які “зберігають стійкість, працюють, ведуть бізнес і наповнюють життям наші прифронтові міста й села”.