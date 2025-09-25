На фронті протягом минулої доби відбулось 160 бойових зіткнень. Найскладніша ситуація на кількох напрямках. За добу на війні в Україні армія РФ втратила 940 військових. Загалом за даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 1105490 солдатів.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 25 вересня.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав 4 ракетних та 68 авіаційних ударів, застосував 6 ракет та скинув 136 керованих авіабомб по населених пунктах України та позиціях ЗСУ.

"Крім цього, здійснив 5082 обстріли, зокрема 115 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5846 дронів-камікадзе", — йдеться у повідомленні.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, артилерійський засіб, пункт управління, склад боєприпасів та пункт управління БПЛА армії РФ.

Яка ситуація на фронті

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби ЗСУ відбили 6 атак російських військ. Також противник завдав 13 авіаударів, застосувавши 26 керованих авіабомб, та здійснив 186 обстрілів, зокрема 8 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку армія РФ 2 рази штурмувала позиції Сил оборони поблизу населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 6 атак окупантів. ЗСУ відбивали штурмові дії противника поблизу Котлярівки, Лозової та у бік Піщаного й Колісниківки.

На Лиманському напрямку росіяни атакували 25 разів. Намагались прорвати оборону поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Греківка, Колодязі, Шандриголове, Новоселівка, Дерилове та Зарічне.

На Сіверському напрямку російське військо 7 разів намагалось прорвати оборону ЗСУ у районах Серебрянки та у бік Дронівки і Ямполя.

На Краматорському напрямку окупанти 4 рази атакували в районах Часового Яру, Оріхово-Василівки та у бік Ступочок.

На Торецькому напрямку армія РФ 10 разів атакувала неподалік Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки та Яблунівки.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 49 штурмів окупантів у районах населених пунктів Полтавка, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Сухецьке, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне та Горіхове.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив 13 атак поблизу населених пунктів Воскресенка, Січневе, Вороне, Тернове та Новогригорівка.

На Гуляйпільському напрямку ЗСУ відбили 4 спроби російських підрозділів просунутись вперед в районі Ольгівського.

На Оріхівському напрямку, у бік Новоандріївки, Сили оборони відбили 1 атаку російських військ.

На Придніпровському напрямку противник здійснив три безрезультатних спроби наступу.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань армії РФ не виявлено.

Загалом, минулої доби втрати російського війська склали 940 солдатів. Також ЗСУ знешкодили 2 бойові броньовані машини, 38 артилерійських систем, 5 реактивних систем залпового вогню, 4 засоби ППО, літак, 415 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 120 одиниць автомобільної та 2 одиниці спеціальної техніки окупантів.