Президент Польщі планує зустрітися із Зеленським у Києві

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що планує зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.

"Ця зустріч у Києві з президентом Зеленським можлива в цей активний період моєї дипломатії. Зараз я завершую свій перший місяць зустрічей у Європі та по всьому світу, але цілком природно, що я зустрінуся з президентом Зеленським", — сказав Навроцький.

Він також зазначив, що вже мав коротку розмову з Зеленським, під час якої сторони "коротко обмінялися люб’язностями" та висловили взаємну готовність до більш змістовної зустрічі найближчим часом.

Крім того, президент Польщі наголосив на важливості підтримки з боку США. За його словами, Трамп "неодноразово заявляв, що цінує думки Польщі, поляків і польського президента".

"Я з самого початку відчував, що президент Трамп особливо підтримуватиме Польщу. Ви також були свідками нашої зустрічі в Білому домі, і навіть тоді президент Трамп запевнив нас, що він твердо на боці Польщі. Для нас це, звичайно, хороша новина", — сказав Навроцький.

Президент Польщі також зазначив, що "збільшення контингентів американських військ у Польщі — це добра інформація для всього регіону Центральної Європи, що підтвердили й мої колеги, президенти країн Балтії".