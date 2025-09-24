У ніч на 24 вересня Росія запустила по Україні 151 ударний безпілотник типу "Shahed", "Гербера" та дрони інших типів. В результаті протиповітряного бою українська ППО знешкодила 126 БПЛА.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Там розповіли, що цей черговий повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 09:00 ранку, протиповітряною обороною збито/подавлено 126 ворожих БПЛА типу "Shahed", "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни", — йдеться у повідомленні.

У ПС додали, що внаслідок цієї російської атаки зафіксовано влучання 26 ударних БПЛА на 7 локаціях та падіння уламків збитих дронів на 2 локаціях.