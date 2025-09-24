Рубіо: війна в Україні має закінчитися за столом переговорів

Держсекретар США Марко Рубіо під час виступу в Раді Безпеки ООН заявив, що Вашингтон невтомно працює над припиненням війни в Україні та вважає, що війна не може завершитися військовим шляхом.

Про це повідомляє кореспондент Суспільного.

"Президент (Трамп - Ред.) працював над цим питанням невтомно, вклавши в нього величезну кількість часу та зусиль найвищих рівнів нашого уряду. Ми зробили все можливе, щоб вирішити цей конфлікт і завершити війну, яка не може закінчитися на полі бою. Вона закінчиться за столом переговорів", — сказав Рубіо.

Він наголосив, що війна забирає величезну кількість життів, а втрати російських військ лише за один місяць перевищили загальні втрати США в Афганістані чи Іраку.

За словами Рубіо, США пропонували припинення вогню на поточних лініях фронту з подальшими переговорами щодо майбутніх територіальних кордонів. Він додав, що президент США виявив «надзвичайну терплячість», утримуючись від нових санкцій проти Росії в надії на дипломатичний прорив.

"Президент дуже відданий справі миру, але його терпіння не безмежне. Якщо Москва не проявить інтересу до переговорів, США можуть запровадити нові економічні санкції, а також розглянути продаж Україні оборонного та потенційно наступального озброєння", — заявив держсекретар.

Він підсумував, що Сполучені Штати залишаються відданими мирному врегулюванню, але не виключають рішучіших кроків у разі подальшої ескалації війни.