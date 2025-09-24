Глава МЗС Франції: Росія зазнала поразки в Україні

Міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро під час виступу на Генеральній асамблеї ООН різко розкритикував російську агресію проти України та заявив, що війна стала поразкою для Кремля.

Про це мініситр оглосив на засіданніООН щодо України.

"З 24 лютого 2022 року Росія вчиняє невиправдані звірства в Україні. Володимир Путін діє беззаконно. У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт за депортацію українських дітей до Росії", — наголосив Барро.

Він нагадав, що Генасамблея ООН дев’ять разів засуджувала вторгнення РФ та закликала до поваги територіальної цілісності України й припинення війни. Попри це, Кремль продовжує агресію.

"За останні 1000 днів війни Росія завоювала менше 1% української території. Її цивільна економіка занепадає, країна зациклилася на військовій промисловості та санкціях. Щоб приховати поразку, Кремль подвоїв жорстокість і обрушив вогонь на Бучу, Маріуполь, Харків, Одесу, Херсон та інші українські міста", — сказав французький міністр.

Барро підкреслив, що щодня сотні російських дронів і ракет націлюються на школи, лікарні та житлові будинки, що є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права.

Він також застеріг від ширшої дестабілізуючої політики Кремля: «Росія намагається розпалювати конфлікти вторгненнями в повітряний простір Польщі, Румунії та Естонії, гібридними атаками та кібератаками проти європейської демократії».