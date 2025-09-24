У США засудили чоловіка за замах на Дональда Трампа на полі для гольфу

У Флориді присяжні визнали винним 59-річного Раяна Веслі Роута, який минулого року планував замах на Дональда Трампа під час гри в гольф.

Про це пише CNN.

Після оголошення вироку чоловік намагався вдарити себе в шию ручкою прямо в залі суду, але його зупинили охоронці.

Торік Раус облаштував "снайперське гніздо" неподалік поля, проте пострілів не зробив. Його звинуватили у п’яти тяжких злочинах, зокрема у спробі вбивства кандидата в президенти США та незаконному володінні зброєю. Вирок буде винесений 18 грудня, йому загрожує довічне ув’язнення.

Президент США Дональд Трамп подякував правоохоронцям і назвав засудженого "злою людиною зі злим наміром".

Що відомо про імовірний замах на Трампа у Флориді в 2024 році

У неділю, 15 вересня, кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп грав у гольф у клубі Trump International у Вест-Палм-Біч, штат Флорида.

Секретна служба помітила ствол АК-47, що визирав крізь дротяну огорожу на одну лунку попереду п'ятої лунки, де грав Трамп. Агенти служби відкрили вогонь по людині з автоматом, але та втекла на позашляховику.

Федеральна служба безпеки (ФБР) США розслідує ймовірний замах на вбивство Трампа.

Раян Веслі Роут був затриманий незабаром після інциденту в гольф-клубі. За словами джерела CNN у правоохоронних органах, Роут був за кермом машини своєї доньки, коли його затримали. Під час арешту він мовчав, як повідомив CNN місцевий державний прокурор Девід Аронберг. Поїздка Трампа в гольф-клуб не була зазначена в його публічному розкладі, тому поки не зрозуміло, яким чином Роут міг би дізнатися, де буде Трамп 15 вересня.

Прокурор Аронберг додав, що Роуту висунуть федеральні звинувачення, а не на рівні штату.

У коментарях ЗМІ правоохоронці розповіли, що 16 вересня в суді Раяну висунули поки два звинувачення:

в тому, що він володів вогнепальною зброєю в період, коли був засудженим злочинцем;

в тому, що фігурант володів зброєю, в якої був стертий серійний номер.

Кампанія Трампа швидко випустила заяву про те, що 45-й президент у безпеці, а Трамп звернувся до своїх прихильників, запевнивши їх, що він "ніколи не здасться".

Що відомо про минуле Роута

Перевірка особистих даних Раяна Веслі Роута, наданих правоохоронцями, показала, що він нині проживає на Гаваях і має десятки конфліктів із законом, які тривають щонайменше з 1990-х років.

Роут народився в Північній Кароліні, де його арештовували за різні правопорушення, зокрема за зберігання наркотиків, водіння без ліцензії, прострочену інспекцію та керування транспортним засобом без страховки. Крім того, у 2002 році газета Greensboro News & Record повідомила, що Роута заарештували після того, як він забарикадувався в офісі своєї покрівельної компанії під час тригодинного протистояння, яке сталося після зупинки поліцією за порушення правил дорожнього руху, під час якого він поклав руку на зброю, перш ніж втекти.

Роут переїхав на Гаваї у 2017 році, згідно з наявними даними, пише CBS News. Відтоді він заснував ще одну будівельну компанію Camp Box Honolulu на Гаваях, яка будує прості житлові конструкції для бездомних, згідно з профілем на LinkedIn, який, імовірно, належить Роуту.

Як з'ясували BBC Verify, у профілі Роута також є пропалестинські, протайванські та антикитайські повідомлення, включаючи твердження про китайську "біологічну війну"; він називає вірус COVID-19 як "атаку".