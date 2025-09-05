Уряд Литви затвердив нову процедуру оповіщення населення про "небезпечні безпілотники" в повітряному просторі країни: людей попереджатимуть через сирени та сповіщення на телефони.

Про це повідомляє литовський мовник LRT.

За словами, міністра внутрішніх справ Литви Владислава Кондратовича, відтепер, якщо до країни залетів дрон і буде встановлено, що він може перевозити вибухівку, оголошуватимуть "червоний рівень тривоги".

Якщо ж військові визначать, що дрон не становить загрози, буде оголошуватися "жовтий рівень тривоги".

"Мешканці тих територій, де потенційно може летіти дрон, отримуватимуть сповіщення про попередження, щоб бути напоготові", — сказав Кондратович.

Крім того, нові правила передбачають, що під час повітряних атак РФ проти України литовські служби "мобілізують сили й посилять моніторинг загроз".

Нагадаємо, безпілотні літальні апарати неодноразово порушували повітряний простір Литви з боку Білорусі. Зокрема, 10 липня близько 11:30 у повітряному просторі Литви Військово-повітряні сили країни зафіксували саморобний безпілотний літальний апарат. Він перетнув кордон з боку Білорусі та впав неподалік закритого пункту пропуску "Шумськ". За попередніми даними, він був не мав вантажу та не становив прямої загрози.

А 16 липня литовські прикордонники збили ще один невеликий безпілотний апарат, який також залетів на територію Литви з Білорусі. За даними прикордонників, такі безпілотники використовують контрабандисти для перевезення нелегальних сигарет до Литви.

28 липня, поліція Литви повідомила про те, що помітила невстановлений тип безпілотного літального апарата, який порушив повітряний простір країни, залетівши з боку Білорусі.