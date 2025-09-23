Повітряні Сили: ППО знешкодила 103 дрони, є влучання ракет і БпЛА на 6 локаціях

У ніч проти 23 вересня сили протиповітряної оборони знешкодили 103 зі 115 безпілотників, якими військо РФ атакувало Україну. Зафіксовано влучання ракет та 12 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння уламків на 8 локаціях.
Про це Повітряні Сили ЗСУ повідомили зранку 23 вересня.
За даними Повітряних Сил, у ніч на 23 вересня (із 21.00 22 вересня) військо РФ атакувало трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 та 115-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Гвардійське — ТОТ Криму, близько 60 із них – "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
- За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 103 БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
- Зафіксовано влучання ракет та 12 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.
"На північному сході фіксується нова група ворожих БпЛА", — йдеться у повідомленні.