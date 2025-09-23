Генштаб: на фронті за добу 179 бойових зіткнень, Росія втратила 1010 військових

На фронті протягом минулої доби відбулося 179 бойових зіткнень. Із них на Покровському напрямку відбулося 58 боєзіткнень. За добу Росія втратила на війні в Україні 1010 військових.

Про це Генштаб ЗСУ повідомив станом на 08:00 23 вересня у зведенні щодо російського вторгнення.

Військо РФ завдало по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три ракетні удари, застосувавши чотири ракети, 67 авіаційних ударів, скинувши при цьому 136 керованих бомб. Крім цього, здійснило 4888 обстрілів, з них 134 – із реактивних систем залпового вогню, та залучило для ураження 6222 дронів-камікадзе.

Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Запоріжжя та Залізничне Запорізької області; Львове, Миколаївка Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, артилерійський засіб, склад боєприпасів, шість районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та ще дві інші важливі цілі російського війська.

“Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1010 осіб. Також українські воїни знешкодили п’ять танків, 53 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, два літаки, один вертоліт, 485 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 123 одиниці автомобільної техніки російських окупантів”, — йдеться у зведенні Генштабу.

Яка ситуація на фронті

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 11 бойових зіткнень. Крім того, військо РФ завдало 9 авіаційних ударів, скинувши 25 керованих авіабомб, а також здійснило 192 обстріли позицій українських військ та населених пунктів, зокрема десять – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили 12 атак росіян у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Красного Першого, Западного та у бік Одрадного й Кутьківки.

На Куп’янському напрямку відбулося чотири атаки окупантів РФ. Сили оборони відбивали штурмові дії росіян у районах Куп’янська, Кіндрашівки та Піщаного.

На Лиманському напрямку військо РФ атакувало 20 разів, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Ольгівка, Новоєгорівка, Греківка, Середнє, Колодязі, Ставки, Шандриголове, Новомихайлівка, Дерилове, Торське, Зарічне та у бік Степового.

На Сіверському напрямку українські захисники відбили сім штурмів окупаційних військ РФ поблизу Серебрянки та Виїмки.

На Краматорському напрямку зафіксовано сім боєзіткнень в районі Майського та у бік Ступочок.

На Торецькому напрямку військо РФ здійснило 17 атак у районах населених пунктів Плещіївка, Бересток, Катеринівка, Клебан-Бик, Русин Яр, Щербинівка, Полтавка та в напрямку Степанівки.

На Покровському напрямку відбулося 58 боєзіткнень у районах населених пунктів Никанорівка, Золотий Колодязь, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Вільне, Мирноград, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 31 спробу війська РФ прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Філія, Січневе, Шевченко, Соснівка, Новоіванівка, Тернове, Мирне, Березове, Новогригорівка, Новомиколаївка та у бік Іванівки.

На Гуляйпільському напрямку армія РФ тричі атакувала позиції Сил оборони у районі Полтавки.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках військо РФ наступальних дій не проводило.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань війська РФ не виявлено.