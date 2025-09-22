Президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній раді законопроєкт №14059 "Про направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав". Документом передбачено направлення підрозділів ВМС ЗСУ у Велику Британію й Туреччину до припинення дії воєнного стану.

Картка відповідної законодавчої ініціативи опублікована на сайті українського парламенту.

У разі ухвалення нардепами цього законопроєкту Військово-морські підрозділи українського війська зможуть відправитись до Турецької Республіки та Сполученого Королівства.

Як стверджується у пояснювальній записці, це забезпечить здійснення заходів пов'язаних із забезпеченням національної безпеки й оборони, а також сприятиме отриманню складної військової техніки й опануванню її використання.

"У разі припинення або скасування воєнного стану в Україні та за наявності дозволу Турецької сторони на проходження військових кораблів Чорноморськими протоками Міноборони України (за поданням командування ВМС ЗСУ) інформує президента України про необхідність повернення або відкликання вказаних підрозділів та здійснює підготовку та забезпечення повернення підрозділів до місць постійної дислокації в Україні", — йдеться у пояснювальній записці.

Фінансування витрат, пов'язаних із направленням та перебуванням підрозділів ЗСУ на території Турецької Республіки та Великої Британії, в сумі 135 мільйона гривень планується здійснити в межах асигнувань українського Міноборони на 2025 рік.

Так, Раді пропонується схвалити рішення Зеленського про направлення підрозділів ЗСУ до інших держав:

До Туреччини

корвет Військово-морських сил ЗСУ "Гетьман Іван Мазепа" (типу Ada) у складі штатного екіпажу загальною чисельністю до 106 військовослужбовців.

До Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії

протимінний корабель "Черкаси" (типу Sandown) у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;

протимінний корабель "Чернігів" (типу Sandown) у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;

протимінний корабель "Маріуполь" (типу Alkmaar) у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;

протимінний корабель "Мелітополь" (типу Alkmaar) у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;

протимінний корабель "Генічеськ" (типу Alkmaar) у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;

управління 1-го дивізіону протимінних кораблів Флотилії Військово-морських сил ЗСУ у складі штабу протимінних дій чисельністю до 20 військовослужбовців.

17 березня Зеленський підписав закон №12378, який надає йому право спрямовувати підрозділи ЗСУ до інших держав у період дії воєнного стану для забезпечення нацбезпеки, відсічі та стримування збройної агресії, захисту суверенітету й територіальної цілісності України, а також реалізації права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН.