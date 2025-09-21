Сербія провела великий військовий парад

Сербія 20 вересня провела військовий парад "Сила єдності". Там була техніка, законтрактована у Франції, Китаю, ОАЕ, Ізраїлю та Росії.

Про парад пише Міністерство оборони Сербії.

В заході взяли участь близько 10 000 військових та посадовців, було представлено близько 2500 одиниць озброєння та військової техніки, понад 600 транспортних засобів, 70 літаків та 20 суден.

Курсанти військових училищ під супровід гімну республіки пронесли 300-метровий прапор Сербії. Бійців вітали президент Александар Вучич, міністр оборони Братислав Гашич та командувач військового параду, начальник Генерального штабу Збройних сил Сербії генерал Мілан Мойсилович.

Президент Сербії Александар Вучич, міністр оборони Братислав Гашич та начальник ГенштабуЗС генерал Мілан Мойсилович на військовому параді в Белграді, 20 вересня 2025 року. Міністерство оборони Сербії

Техніку зібрали як вітчизняну, так і танки з Росії, безпілотники з Об'єднаних Арабських Еміратів, ізраїльські ракетні установки та французькі винищувачі Rafale.

Як повідомляє Euronews, подивитися парад не пустили кількох студентів університетів та інших прихильників опозиції, які вже кілька місяців протестують проти корупції в країні. Протести почалися після того, як 4 листопада 2024 року на відремонтованому залізничному вокзалі міста Нові-Саду обвалився бетонний навіс й загинули 16 людей.

Сербія провела військовий парад лише через кілька місяців після аналогічного параду Хорватії. Імовірно, це така символічна відповідь країни, яка вказує на потенційну можливість гонки озброєнь, додають у Euronews.