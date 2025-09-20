У Москві 20 вересня проводять фінал "Інтербачення" — пісенного конкурсу, який задумувався як російський аналог "Євробачення". У конкурсі загалом були заявлені учасники від 23 країн, зокрема від США, але представниця Штатів так і не виступить нібито через політичний тиск Австралії.

Про це ідеться на офіційних сторінках "Інтербачення".

Скасування виступу сталося в останній момент. За повідомленням російських організаторів, сьогодні, 20 вересня, уряд Австралії направив офіційну ноту до музикантки.

"З незалежних від організаторів та делегації США причин, спричинених безпрецедентним політичним тиском з боку уряду Австралії, співачка VASSY (громадянка США та Австралії) не зможе виступити у фінальному шоу конкурсу", — мовиться в заяві організаторів.

Vassy за три дні до фіналу замінила вибулого учасника від США Брендона Говарда. Вона справді народилась в Австралії, повідомляє DW. А ще відомо, що дівчина підтримує ЛГБТ-спільноту. Нагадаємо, у грудні 2022 року в Росії набув чинності закон про заборону "пропаганди ЛГБТ", а ще за рік Верховний суд Росії за позовом Мін'юсту визнав неіснуючий "міжнародний рух ЛГБТ" екстремістським і заборонив його діяльність у країні.

Організатори після скасування виступу Vassy підкреслили, що конкурс скерований лише на розвиток мистецтва та міжнародного співробітництва і є "поза політикою". А США, згідно з заявою, "залишаються повноправними учасниками «Інтербачення» і будуть представлені у складі міжнародного журі легендарним вокалістом групи Deep Purple". Ідеться про Джо Лінн Тернера, який був у складі гурту з 1989 по 1992 рік.

Росію відсторонили від участі в міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення" 25 лютого 2022 року, одразу після її вторгнення в Україну.

Що відомо про "Інтербачення"

"Інтербачення" проходило в країнах соцтабору у 1960-1970-ті роки, один раз його провели в Росії у 2008-му. Зараз шоу повністю організоване під егідою російського уряду, лідер Кремля Володимир Путін ухвалив проведення конкурсу своїм указом від 3 лютого цього року.

На "Інтербаченні" нині представлені 23 країни, здебільшого "дружні до Росії", а також зі Співдружності незалежних держав (СНД, колишні країни-члени СРСР), БРІКС та ШОС. Це, до прикладу, Білорусь, Казахстан, Кенія, Куба, Катар, Ефіопія, В'єтнам, Мадагаскар, Індія, Китай, Бразилія. З Європи бере участь тільки Сербія (вона ж виступає зазвичай і на "Євробаченні", на відміну від решти держав з "Інтербачення").

Фінал конкурсу проводять на "Live Арена" в столиці Москві, туди завітав міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.