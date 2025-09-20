Сонячно і без дощів: прогноз погоди на 21 вересня

У неділю, 21-го вересня, по всій території України буде сонячно і без дощів. Температура повітря очікується +24+29 градусів.

Про це повідомляє у своєму прогнозі синоптикиня Наталка Діденко.

На сході України буде помірніше, +20+24 градуси.

У Києві неділя очікується сонячною, маловітряною, ввечері може трохи бути південно-західний вітер.

У столиці завтра до +25+27 градусів.

“З похолоданням поки що терміни залишаються, найімовірніше із середини тижня. Стежимо, уточнюємо”, — написала Діденко.

Про ймовірний сніг чи його малоймовірність наступними вихідними в Карпатах синоптикиня пообіцяла повідомляти в уточнених прогнозах.

“На зараз циклон не дотягує 26-28 вересня до Карпат, тому — похолодання буде, із снігом ще побачимо. Ще і ще нагадую: прогноз більше 3-5 діб потребує обов’язкового уточнення”, — зазначила Діденко.