Зеленський прийняв вірчі грамоти послів Чехії, Норвегії та Німеччини

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 20 вересня, прийняв вірчі грамоти й поспілкувався з новопризначеними послами Чехії Лубоша Весели, Норвегії Ларса Хансена та Німеччини Гайко Томса.

Про це Зеленський повідомив ввечері 20 вересня.

Президент привітав іноземних дипломатів із початком дипломатичних місій і подякував за підтримку їхніми країнами України. Він додав, що обговорив з послами посилення співпраці, зокрема в секторі безпеки та оборони.

Зокрема, під час розмови з Послом Чехії президент подякував за постійну підтримку України від самого початку повномасштабного російського вторгнення. Обговорили продовження двосторонньої співпраці, зокрема в оборонній сфері. Чехія зацікавлена в реалізації спільних проєктів у галузі ОПК. Окремо йшлося про чеську ініціативу з постачання артилерійських боєприпасів. До кінця цього року Чехія планує повністю виконати план із постачання 1,8 мільйона боєприпасів. Крім того, також обговорили підготовку до заходів, які відбудуться на полях Генасамблеї ООН на рівні лідерів, і проведення спільного засідання урядів найближчим часом.

У розмові з Послом Норвегії президент подякував за фінансову допомогу, рівень якої є одним із найвищих серед партнерів. Обговорили співпрацю в секторі безпеки та оборони, спільне виробництво дронів і потужностей для підтримки систем ППО NASAMS і поглиблення двосторонніх відносин. Окрему увагу приділили продовженню енергетичної підтримки. Передусім ішлося про імпорт природного газу взимку.

Під час розмови з Послом Німеччини Зеленський подякував за німецьке лідерство у Європі з надання допомоги Україні. Зеленський і Томс обговорили потребу в зміцненні повітряного щита додатковими системами Patriot, які Німеччина спільно з Норвегією готова надати разом із ракетами до них. Також під час розмови йшлося про розвиток ініціативи PURL, додаткове фінансування для виробництва дронів-перехоплювачів, далекобійних дронів і ракет, а також про спільне виробництво зброї.

"Спільно додаємо безпекової міцності всій Європі та рухаємося до надійного й гарантованого миру в Україні", — зазначив президент.