У паломників-хасидів, які приїхали до Умані святкувати юдейський Новий рік Рош га-Шана, 20 вересня, у суботу — шабат. Сьогодні їм заборонено виконувати будь-яку роботу. Навіть давати коментарі журналістам.

Для юдеїв це день молитви та сім’ї, розповіла Суспільному директорка доброчинного фонду історико-культурного центру міста Умань Ірина Рибницька.

Співають, танцюють і моляться. Все інше у шабат — під забороною, пояснила пані Ірина:

"Із вечора п’ятниці і до вечора суботи щотижня шабат. Шабат — це час зупинитися, присвятити себе молитві. Час, коли заборонена будь-яка діяльність, робота. Заборонено натиснути кнопку, водити автомобіль, заборонено будь-що, що стосується світла, а також вогню".

Ті хасиди, які не встигли до вечора п’ятниці прибути в Умань, зупиняються в дорозі і чекають кінця шабату.