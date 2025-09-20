У Стамбулі пасажирське судно зіштовхнулось із вантажним, є постраждалі

Увечері 19 вересня в протоці Босфор у Стамбулі пасажирський човен зіткнувся з вантажним судном під прапором Панами. Поранені 8 людей.

Про це повідомляє адміністрація губернатора Стамбула в Туреччині.

Подія сталася приблизно о 20:30, біля узбережжя району Саладжак у протоці Босфор. Як пише CNN Türk, пасажирський човен Kamil Sayın, що прямував з Бешикташа до Ускюдара, зіткнувся із суховантажем Artvin, що слідував під панамським прапором. За борт ніхто не впав, проте вісім людей з пасажирського човна травмувалися.

Після аварії судна, що брали участь у зіткненні, були відведені з протоки, а постраждалі громадяни були доставлені до навколишніх лікарень. Розпочато розслідування інциденту. Долучені також команди берегової охорони та прибережної безпеки.

Міністерство транспорту та інфраструктури Туреччини направило рятувальні катери на місце зіткнення. Відомство каже, що внаслідок інциденту не сталося жодного забруднення навколишнього середовища.