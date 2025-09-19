З тимчасово окупованих територій у межах ініціативи Bring Kids Back UA вдалося повернути ще трьох українських підлітків.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"18-річна дівчина жила разом із мамою в окупованому Криму. Вони не мали можливості самостійно виїхати та постійно змінювали місце проживання, щоб уникнути переслідувань російських спецслужб. Іншу дівчину після школи змушували вступати до університетів у Криму чи в Росії. Вона ж мріяла повернутися у вільну Україну та вчитись тут", — повідомив він.

Крім того, з окупації повернувся 19-річний хлопець, який "довго вагався з виїздом, оскільки боявся, що на одному з блокпостів росіяни його можуть затримати й мобілізувати до армії РФ".

"Сьогодні вони вже у безпеці й отримують допомогу — від відновлення документів до психологічної підтримки", — повідомив Єрмак.