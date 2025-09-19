Перейти до основного змісту
Сили спецоперацій уразили логістичний хаб морської піхоти РФ у Курській області
Олена Богданьок
Сили спецоперацій уразили логістичний хаб морської піхоти РФ у Курській області. ССО ЗСУ/Телеграм/Скрін відео

У ніч на 18 вересня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ завдали удару по логістичному хабу 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ, розташованому в Курській області.

Про це повідомляють Сили спеціальних операцій ЗСУ у Телеграм.

Внаслідок удару уразили:

  • базу зберігання матеріальних засобів;
  • склади з боєприпасами;
  • місце прихованого розміщення озброєння та військової техніки 810-ї бригади.

810-та бригада морської піхоти, що дислокується в окупованому Севастополі, бере активну участь у наступальних діях на Північно-Слобожанському напрямку. Особовий склад цієї бригади причетний до скоєння воєнних злочинів, зокрема страти українських військовополонених.

