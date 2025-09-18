Exxon Mobil не планує відновлювати роботу в Росії — гендиректор

Американський нафтовий гігант Exxon Mobil не планує повертатися до роботи в Росії, попри політичні спроби Москви та Вашингтона пов'язати інвестиції в енергетику з мирною угодою в Україні.

Про це генеральний директор компанії Exxon Mobil Даррен Вудс заявив в інтерв'ю The Financial Times.

Він зазначив, що керівники Exxon ведуть переговори з російськими чиновниками про повернення 4,6 мільярда доларів активів, експропрійованих Москвою, а не про інвестування в РФ.

За словами Вудса, переговори розпочалися на початку 2023 року невдовзі після того, як компанія подала арбітражний позов проти уряду РФ, який кілька місяців тому захопив контроль над 30% часткою Exxon у Сахаліні-1, нафтовому проєкті на Далекому Сході Росії.

"У нас немає жодних планів повертатися до Росії… Це (зустрічі з російськими чиновниками, інформацію про що російські ЗМІ подавали як "кроки до повернення Exxon", — ред.) було пов'язано з переговорами про врегулювання в рамках арбітражу щодо експропріації наших активів у 2022 році", — сказав він.

У серпні президент Трамп обговорював з Путіним нормалізацію та поглиблення економічних зв'язків із Росією на мирному саміті на Алясці. Але поки що прориву в мирних переговорах не досягнуто, і цього тижня Вашингтон припустив, що може посилити санкції проти Росії, якщо її союзники по НАТО припинять закупівлі російської нафти та газу.

Російські чиновники продовжують припускати, що Exxon може бути дозволено повернутися до країни. Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що переговори між спеціальним посланником з питань інвестицій Кирилом Дмитрієвим та американськими чиновниками "тривають щодо співпраці в енергетичних угодах, включно з "Сахаліном - 1".

Зазначається, що повідомлення про повернення Exxon з’явилися після рішення російського лідера Володимира Путіна внести зміни до російського указу про конфіскацію частки Exxon Mobil у "Сахаліні -1", що "потенційно прокладає шлях для повторного входження західних нафтових компаній".

Компанія Exxon вийшла з Росії у 2022 році після того, як західні санкції були запроваджені через вторгнення РФ в Україну. Це призвело до списання мільярдів доларів з Exxon.