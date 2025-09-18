Приблизно за тиждень в Україну прийде різке похолодання — Діденко

Із 25-26 вересня тепла погода в Україні зміниться різким похолоданням, подекуди в західних областях України, скоріше, ближче до Карпат та навколо карпатських регіонів, дощ переходитиме у мокрий сніг та сніг.

Про це попереджає синоптикиня Наталка Діденко.

Похолодання торкнеться усієї України, проте опади все ж будуть переважно у вигляді дощу, а інша фаза, снігова — лише місцями в західній частині.

При цьому 19-го вересня антициклон із південного заходу виштовхає дощі з України, скрізь прояснить, хіба що в західних областях подекуди можливі вологі залишки, окреслила синоптикиня найближчу перспективу.

Температура повітря поступово почне підніматися, завтра протягом дня +19+24 градуси.

“Вихідними, 20-21 вересня повсюди в Україні очікується розкішна осіння погода — сухо, сонячно та +24+28 градусів! Такий метеорологічний рахат-лукум триватиме до середини наступного тижня, а вже з 25-26 вересня погода різко зміниться”, — написала Діденко у Фейсбуці.

Вона додала, що наступні вихідні, 27-28 вересня, будуть холодними та вологими.

“Зміна сезонів не за горами із усіма хмарами, похолоданнями, дощами і навіть можливим снігом”, — наголосила Діденко.

Водночас вона нагадали, що потім буде жовтень, “який обов'язково приведе за ручку ще одне миле "бабине літо".