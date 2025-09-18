Трамп оголосив рух "Антифа" терористичною організацією

Президент США Дональд Трамп заявив про офіційне визнання руху американських антифашистів (Антифа) терористичною організацією.

Про це він повідомив у середу у своєму дописі в соціальній мережі Truth Social.

За словами Трампа, він "радий повідомити" про ухвалене рішення та наголосив на необхідності "ретельного розслідування джерел фінансування" антифашистського руху.

"Я радий повідомити нашим численним патріотам у Сполучених Штатах, що я визнаю "Антифа", хвору, небезпечну, радикально-ліву катастрофу, великою терористичною організацією", – пише президент у соціальній мережі Truth Social.

Антифа — це абревіатура від антифашизм. Це не організація, а рух.

Президент також додав, що розгляне можливість визнання терористичними й інших радикальних організацій у США.