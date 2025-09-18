Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив, що війни в Україні можна було б уникнути, якби Організація Об’єднаних Націй працювала ефективно.

Про це бразильський лідер сказав в інтерв’ю BBC.

За його словами, слабкість системи міжнародної безпеки дозволила розв’язати великі конфлікти, включно з війною в Україні та подіями в Газі.

На запитання щодо продовження закупівель Бразилією російської нафти, поки Росія веде війну в Україні, він сказав, що Бразилія була однією з перших країн, яка засудила окупацію України Росією, і що "Бразилія не фінансує Росію, ми купуємо нафту в Росії, тому що нам потрібно купувати нафту так само, як Китаю, Індії, Великій Британії чи США потрібно купувати нафту".

Президент Бразилії також розкритикував структуру Ради Безпеки ООН, де п’ять постійних членів мають право вето. На його думку, це створює дисбаланс на користь країн-переможців Другої світової війни й позбавляє впливу держави, які представляють мільярди людей — такі як Бразилія, Німеччина, Індія, Японія та країни Африки.

Лула додав, що виступає за реформу ООН і за більш демократичний світопорядок, де рішення про мир і безпеку ухвалюватимуться колективно, а не односторонньо.