Уряд запускає нові послуги для ВПО

Уряд запроваджує низку нових послуг для внутрішньо переміщених осіб (ВПО): медичний догляд, житло для маломобільних громадян, облаштування тимчасового житла, підтримку працевлаштування та дрова на зиму.

Про це повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко на платформі Х.

Нова медична послуга дозволяє ВПО отримувати консультації одразу у місці тимчасового проживання. У разі необхідності впродовж 30 днів вони можуть пройти лікування у медичних закладах.

Для маломобільних громадян уряд запускає послугу тимчасового проживання з допомогою у веденні побуту. Вона надається за співфінансування з державного бюджету та бюджетів територіальних громад, звідки були евакуйовані люди.

Також передбачено облаштування житла для тимчасового проживання ВПО. На це виділено 1 млрд грн субвенцій. У Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Чернігівській та Херсонській областях 100 % витрат покриватиметься субвенцією, для інших областей — до 60 %, решту — місцеві бюджети та інші дозволені законодавством джерела.

Для підтримки працевлаштування ВПО уряд надасть одноразову доплату 2 000 грн тим, хто безперервно працював протягом шести місяців.

Крім того, ВПО, які отримують пільги або житлові субсидії та не отримали допомогу від міжнародних організацій, зможуть придбати тверде паливо на зиму. Середній розмір виплат сягатиме 8 000 грн. Додаткову підтримку отримають 32 000 домогосподарств, а виплати здійснить Пенсійний фонд після завершення міжнародних виплат у листопаді-грудні.