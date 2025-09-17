У ніч проти 17 вересня сили протиповітряної оборони знешкодили 136 зі 172 безпілотників, якими військо РФ атакувало Україну. Зафіксовано влучання ракет та 36 ударних БпЛА на 13 локаціях.
Про це Повітряні Сили ЗСУ повідомили зранку 17 вересня.
За даними Повітряних Сил, у ніч на 17 вересня (із 18.00 16 вересня) військо РФ атакувало балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23 та зенітною керованою ракетою С-300 із Ростовської та Курської обл., 172-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда — ТОТ Криму, понад 100 із них – "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
- За попередніми даними, станом на 09.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 136 БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
- Зафіксовано влучання ракет та 36 ударних БпЛА на 13 локаціях.