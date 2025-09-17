МАГАТЕ повідомило про обстріли біля Запорізької АЕС

16 вересня команда Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), яка працює на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції, зафіксувала обстріли поблизу об’єкта та побачила чорний дим, що підіймався з трьох сусідніх локацій.

Про це йдеться у звіті МАГАТЕ.

За даними агентства, кілька артилерійських снарядів влучили в територію за межами станції, приблизно за 400 метрів від майданчика для зберігання дизельного пального.

Спостережна місія чула періодичні вибухи впродовж майже двох годин із 13:26 за місцевим часом, зокрема три потужні розриви близько 14:30. Також було зафіксовано звуки стрілянини. Через небезпеку інспектори поки не змогли оглянути місце падіння снарядів, але планують зробити це, якщо дозволить ситуація.

Жертв чи пошкоджень обладнання не зафіксовано. Водночас Гроссі наголосив, що подія вкотре підкреслює постійну загрозу для ядерної безпеки.

"Хоча повідомлень про постраждалих чи пошкодження обладнання немає, інцидент знову підкреслює постійну небезпеку для ядерної безпеки та захищеності", — заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Що відомо про окупацію Запорізької АЕС та присутність там МАГАТЕ

Запорізьку АЕС російські окупаційні війська захопили 4 березня 2022 року під час боїв за Енергодар. 12 березня 2022 року повідомлялося, що об'єкт контролюється російською компанією "Росатом". Станцію і далі обслуговує український персонал під контролем Росії, яких змушували отримати російське громадянство та підписати контракт з "Росатомом".

21 липня 2022 року війська РФ перебазували щонайменше 14 одиниць важкої військової техніки, зброю та вибухівку до машинної зали енергоблока у №1 на АЕС, що суперечить міжнародним законам щодо безпеки атомних електростанцій.

1 вересня 2022 року місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС. До складу місії входять експерти з Польщі, Литви, Сербії, Китаю, Франції та інших країн. Представників Британії, США та Росії у ній немає.

7 жовтня 2022 року МАГАТЕ вдвічі збільшує кількість своїх експертів на Запорізькій АЕС. Тоді відбулася перша ротація. Відтоді на ЗАЕС присутні четверо представників міжнародної організації.

9 червня 2023 року, через зниження рівня води, яке спричинило підрив Каховської ГЕС росіянами, Державна інспекція ядерного регулювання України видала розпорядження "Енергоатому" вивести у "холодний зупин" енергоблок № 5 Запорізької АЕС. Експлуатація інших енергоблоків №1-4 та 6 також обмежена станом у "холодний зупин". 2 вересня 2023 року МАГАТЕ успішно провела 11 ротацію групи експертів на Запорізькій АЕС. У грудні 2023 року відбулася вже 15 ротація МАГАТЕ.

Окупанти заподіяли тимчасово захопленій Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) збитків на суму попередньо 30 мільярд гривень. Недоотримана вигода "Енергоатома" становить понад 167 мільярдів гривень.