Вчителі з прифронтових територій можуть зарахуватися до кадрового резерву

Вчителі з прифронтових територій, яких перевели на простій після призупинення освітньої діяльності шкіл з 1 вересня 2025 року, можуть зарахуватися до кадрового резерву й отримувати середню заробітну плату.

Про це повідомляє Міністерство освіти та науки у вівторок, 16 вересня.

Кадровий резерв — це інструмент для підтримки вчителів у прифронтових громадах, де з 1 вересня 2025 року школи призупинили роботу. Його мета — зберегти педагогів у системі освіти, дати можливість професійного розвитку та забезпечити середню заробітну плату.

Як пояснили у МОН, подати заяву до кадрового резерву й отримувати середню заробітну плату можуть педагогічні працівники, яких перевели на простій після призупинення освітньої діяльності шкіл з 1 вересня 2025 року.

Йдеться про заклади, розташовані в громадах Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Сумської, Миколаївської, Одеської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.

Перебування в кадровому резерві передбачає фінансову підтримку. Учителю можуть виплачувати середню заробітну плату, але не менше ніж 2/3 посадового окладу станом на день оголошення простою. Виплата починається з дати підписання договору про працевлаштування й триває до виходу вчителя з кадрового резерву або до завершення воєнного стану та ще шість місяців після.

Також участь у резерві передбачає проходження навчання за Типовою програмою, затвердженою МОН, та можливість подальшої роботи.

“Пройшовши навчання, учителю стануть доступними пропозиції щодо працевлаштування в школі на деокупованій території”, — зазначили у Міносвіти.

Як потрапити до кадрового резерву

Є два шляхи:

учитель звертається до управління освіти та подає документи через АІКОМ у створеному кабінеті;

учитель може самостійно створити кабінет, попередньо отримавши заявку з пропозицією реєстрації через АІКОМ від школи, де педагог перебуває на простої.

У якому разі виплати можуть припинити

виїзду педагогічного працівника на постійне місце проживання за кордон більше ніж на 30 днів;

працевлаштування педагогічного працівника на умовах повного робочого дня або з повним педагогічним навантаженням не менш як на одну ставку (для посад педагогічних працівників);

зупинення функціонування резерву.

Етапи участі в кадровому резерві

Перший крок: до 30 вересня 2025 року підписати договір з відділом освіти. Після цього перша когорта вчителів переходить до навчання: у жовтні розпочнеться базовий курс обсягом 60 годин, а в листопаді–грудні — поглиблені фасилітовані курси.

Згодом, вже з січня 2026 року, педагоги з кадрового резерву долучатимуться до практичної роботи, зокрема, до програм із подолання освітніх втрат учнів.