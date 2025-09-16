Трамп подав позов до New York Times та Penguin на $15 млрд через наклеп

Президент США Дональд Трамп 16 вересня подав до суду на газету The New York Times, чотирьох її репортерів та видавництво Penguin Random House. Він звинувачує їх у наклепі та дифамації.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на дані суду Флориди.

У позові Трамп посилається на низку статтей у New York Times, зокрема редакційну статтю перед президентськими виборами 2024 року, яка стверджувала, що він непридатний для посади, а також на книгу "Щасливий невдаха: як Дональд Трамп розтратив статки свого батька та створив ілюзію успіху", видану Penguin.

У документах, поданих 16 вересня до окружного суду США Середнього округу Флориди, зазначається, що відповідачі свідомо опублікували книгу та статті, знаючи про "огидні спотворення та вигадки" щодо Трампа. Станом на вихід публікації видання New York Times та Penguin не коментували цей позов.

Адвокати Трампа заявили, що публікації завдали шкоди діловій та особистій репутації Трампа, тим самим завдавши величезної економічної шкоди вартості його бренду та значної шкоди його майбутнім фінансовим перспективам.

«Шкода, завдана вартості акцій TMTG , є одним із прикладів того, як наклеп відповідачів завдав шкоди президенту Трампу", – заявили його адвокати, посилаючись на "стрімке падіння ціни акцій".

Позов подали після того, як минулого тижня Трамп погрожував судовим позовом до New York Times через матеріали про нібито сексуально забарвлену записку та малюнок, які були подаровані Джеффрі Епштейну.

Трамп заявив, що не дружив з Епштейном ще до того, як юридичні проблеми фінансиста стали надбанням громадськості у 2006 році.

"Сьогодні для мене є велика честь подати позов проти The New York Times за наклеп та дифамацію на суму 15 мільярдів доларів", – написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social (недоступна в Україні).

У своєму дописі Трамп звинуватив газету у брехні про нього, його родину та бізнес, а також про рухи та ідеології, очолювані республіканцями, такі як рух "Америка понад усе" та "Зробимо Америку знову великою" (MAGA).

Попередні позови Трампа проти журналістів

Під час свого другого терміну Трамп посилив тиск на медіакомпанії. Раніше цього року він подав до суду на Wall Street Journal та її власників, зокрема Руперта Мердока, із вимогою щонайменше 10 мільярдів доларів через публікацію про те, що його ім’я було зазначене на привітанні з днем народження Епштейна у 2003 році.