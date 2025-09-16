Генштаб: на фронті за добу зафіксовано 208 бойових зіткнень

На фронті минулої доби, 15 вересня, зафіксовано 208 бойових зіткнень. Росія на війні в Україні за добу втратила 910 військових.

Про це Генштаб ЗСУ повідомляє станом на 08:00 16 вересня у зведенні щодо російського вторгнення.

Військо РФ завдало по позиціях українських підрозділів та населених пунктах один ракетний удар двома ракетами та 69 авіаційних ударів, скинувши 130 керованих бомб. Крім цього, здійснило 4795 обстрілів, з них 130 – із реактивних систем залпового вогню, та залучило для ураження 5865 дронів-камікадзе.

Армія РФ завдала авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Залізничне, Веселянка, Степногірськ, Лук’янівське Запорізької області; Миколаївка Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу, пункт управління та артилерійський засіб російських військових.

“Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 910 осіб. Також ворог втратив п’ять бойових броньованих машин, 26 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 310 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 72 одиниці автомобільної техніки”, — йдеться у зведенні Генштабу.

Яка ситуація на фронті

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося сім боєзіткнень. Військо РФ завдало один ракетний та 5 авіаційних ударів, застосувало дві ракети та скинуло 14 керованих бомб, здійснило 155 обстрілів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку вчора відбулося 20 боєзіткнень поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Амбарного, Одрадного та Красного Першого.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 11 атак окупантів РФ. Сили оборони відбивали штурмові дії росіян у районах населених пунктів Кіндрашівка, Загризове та в напрямку Куп’янська, Петропавлівки.

На Лиманському напрямку військо РФ атакувало 17 разів. Намагалося просунутися вперед у напрямку населених пунктів Середнє, Ставки та поблизу Греківки, Дерилового, Шандриголового, Колодязів, Торського.

На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбили 17 російських атак. Підрозділи окупантів РФ намагалися просунутися в районах Серебрянки, Григорівки та в бік населених пунктів Ямпіль, Дронівка.

На Краматорському напрямку зафіксовано п’ять боєзіткнень у районі Оріхово-Василівки та в напрямку Миколаївки, Ступочок і Білої Гори.

На Торецькому напрямку військо РФ здійснило 16 атак у районах Щербинівки, Катеринівки та в напрямку Іванопілля, Плещіївки, Русиного Яру, Полтавки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 54 штурмових і наступальних дії армії РФ у районах населених пунктів Володимирівка, Заповідне, Новоекономічне, Шевченко, Котлине, Удачне, Дачне та в бік Золотого Колодязя, Вільного, Червоного Лиману, Мирнограду, Родинського, Променя, Звірового, Молодецького, Новопідгородного, Новопавлівки, Філії.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 34 атаки росіян поблизу населених пунктів Ялта, Шевченко, Комишуваха, Вороне, Тернове, Новоіванівка та у напрямку Філії, Іванівки, Іскри, Січневого, Ольгівського, Полтавки.

На Гуляйпільському напрямку військо РФ наступальних дій не проводило.

На Оріхівському напрямку армія РФ двічі наступала, в районі Кам’янського та в напрямку Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили чотири атаки окупантів РФ.