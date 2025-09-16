Конор Макґреґор зняв свою кандидатуру з президентських виборів в Ірландії

Ірландський боєць змішаних єдиноборств Конор Макґреґор оголосив, що більше не претендує на участь у президентських виборах, які відбудуться 24 жовтня.

Про це пише ВВС.

Його заява пролунала у понеділок — всього за кілька годин до того, як він мав виступити перед міською радою Дубліна та радою округу Кілдер, щоб заручитися необхідними номінаціями для внесення свого імені у виборчий бюлетень.

У повідомленні в соцмережах 37-річний спортсмен пояснив, що відмовився від планів "після ретельних роздумів і консультацій з родиною". Макґреґор назвав це "непростим, але правильним рішенням".

Колишній чемпіон UFC ще минулого року заявляв про намір балотуватися та активно ділився своїми планами з мільйонами підписників. Водночас коментатори сумнівалися у серйозності його кроків, адже він не виступав на перших засіданнях рад, де кандидати мали представляти свої програми.

Макґреґор також розкритикував правила висування, назвавши їх "корсетом", який не дозволяє провести "справді демократичні вибори".

Його потенційна кандидатура викликала скепсис серед політиків, більшість з яких вважали його непридатним для посади через резонансні судові справи. У 2024 році суд зобов’язав спортсмена виплатити понад £200 тисяч компенсації жінці, яка звинуватила його у зґвалтуванні у 2018 році, що він заперечує.

Наразі до бюлетеня вже внесені троє претендентів.