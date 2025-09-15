Хакери ГУР паралізували ресурси російської ЦВК

Через проведення незаконних виборів на тимчасово окупованих територіях України кіберфахівці ГУР здійснили масштабну атаку на ресурси російської ЦВК в "єдиний день голосування" 14 вересня 2025 року.

Про це Суспільному повідомило джерело в українській розвідці.

Метою кібератаки стало перешкоджання онлайн-голосуванню на російських виборах, які окупаційна влада проводить в тому числі на тимчасово окупованих територіях України.

За словами джерела, потужна DDOS-атака була спрямована на цифрові ресурси, залучені у проведення незаконних виборів:

сервери центральної виборчої комісії (ЦИК) та платформа дистанційного електронного голосування (ДЕГ), які використовувалися під час онлайн-голосування на виборах міських голів та губернаторів на території РФ;

магістральні маршрутизатори "Ростелеком";

сервери державного порталу цифрових послуг РФ "Госуслуги".

Внаслідок атаки деякий час була паралізована робота цифрових сервісів на яких проводилося онлайн-голосування і багато росіян не змогли проголосувати на виборах міських голів та губернаторів в регіонах РФ.

"У будівлі ЦВК "ліг" інтернет — відбувається атака" — прокоментувала кібернапад голова російської ЦВК Елла Панфілова.

Про проблеми з роботою сервісів для дистанційного голосування підтвердили і у Роскомнагляді. За їхніми даними "через збої у мережі Ростелекому відбулася деградація трафіку на магістральній мережі".