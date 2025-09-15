Перейти до основного змісту
Хакери ГУР паралізували ресурси російської ЦВК
Хакери ГУР паралізували ресурси російської ЦВК

Надія Собенко
Кібератака. Pixabay

Через проведення незаконних виборів на тимчасово окупованих територіях України кіберфахівці ГУР здійснили масштабну атаку на ресурси російської ЦВК в "єдиний день голосування" 14 вересня 2025 року.

Про це Суспільному повідомило джерело в українській розвідці.

Метою кібератаки стало перешкоджання онлайн-голосуванню на російських виборах, які окупаційна влада проводить в тому числі на тимчасово окупованих територіях України.

За словами джерела, потужна DDOS-атака була спрямована на цифрові ресурси, залучені у проведення незаконних виборів:

  • сервери центральної виборчої комісії (ЦИК) та платформа дистанційного електронного голосування (ДЕГ), які використовувалися під час онлайн-голосування на виборах міських голів та губернаторів на території РФ;
  • магістральні маршрутизатори "Ростелеком";
  • сервери державного порталу цифрових послуг РФ "Госуслуги".

Внаслідок атаки деякий час була паралізована робота цифрових сервісів на яких проводилося онлайн-голосування і багато росіян не змогли проголосувати на виборах міських голів та губернаторів в регіонах РФ.

"У будівлі ЦВК "ліг" інтернет — відбувається атака" — прокоментувала кібернапад голова російської ЦВК Елла Панфілова.

Про проблеми з роботою сервісів для дистанційного голосування підтвердили і у Роскомнагляді. За їхніми даними "через збої у мережі Ростелекому відбулася деградація трафіку на магістральній мережі".

