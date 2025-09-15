НАБУ закрили справу проти компанії Archer через недостатність доказів

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) закрило справу проти української компанії тепловізійних прицілів Archer через недостатню кількість доказів.

Про це НАБУ повідомляє у Telegram.

За даними НАБУ, підставою для початку розслідування стали матеріали фінансового моніторингу однієї з країн Європейського союзу. Після повного дослідження всіх обставин закупівлі НАБУ ухвалили рішення про закриття провадження.

"Зазначимо, що початкові оцінки не завжди призводять до встановлення факту злочину чи притягнення до відповідальності. Водночас такі випадки стають підґрунтям для вдосконалення роботи та внутрішніх процедур", — йдеться у повідомленні.

У НАБУ повідомили, що не знайшли у діях компанії Archer та посадовців Міноборони складу злочину.

НАБУ розпочали провадження щодо компанії Archer у 2023 році. У 2024 році НАБУ проводили обшуки у Чехії на релокованому підприємстві Archer. Власник компанії Олександр Яременко назвав тоді обшуки та ведення слідства "саботажем".

У НАБУ повідомили, що проводили обшуки в рамках ведення слідства у межах кримінального провадження щодо можливої розтрати державних коштів в особливо великих розмірах при закупівлі державою продукції оборонного призначення. За даними слідства, компанія отримала 1,5 мільярда гривень від Міноборони на постачання тепловізійної техніки до ЗСУ, але затягнула із постачанням на майже 9 місяців.

Суспільне звернулось до компанії Archer за коментарем.