На фронті протягом минулої доби зафіксовано 187 бойових зіткнень. Найгарячіше було на Покровському, Новопавлівському та Лиманському напрямках. За минулу добу армія РФ втратила на війні в Україні 910 військових.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Вчора війська РФ завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів сімома ракетами та 79 авіаційних ударів, скинувши 117 керованих бомб. Крім цього, здійснили 4945 обстрілів, з них 117 – із реактивних систем залпового вогню, та залучили для ураження 6337 дронів-камікадзе.

Росіяни завдавали авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Білогір’я, Залізничне Запорізької області, Ольгівка Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу та два артилерійські засоби військ РФ.

Загалом, з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила 1 095 520 військових. Минулої доби втрати росіян становили 910 осіб. Також росіяни втратили дві бойові броньовані машини, 35 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 323 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, 84 одиниці автомобільної та одиницю спеціальної техніки.