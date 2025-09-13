У Ватикані проходить перший в історії концерт за участі попзірок

У Ватикані проходить перший в історії країни концерт "Благодать для світу". У ньому беруть участь Джон Ледженд, Тедді Свімс, Karol G та інші зірки.

Про це пише CNN.

Концерт відбувається на майдані святого Петра та відкритий для усіх бажаючих. Його також транслюють ABC News. Концерт проходить в рамках третьої Всесвітньої зустрічі з питань людського братерства.

Під час концерту виступають таїландський репер Bambam з південнокорейського гурту GOT7, фронтмен гурту Black Eyed Peas Will.i.am, американський співак Фарелл Вільямс та інші.

Також між виступами зірок кардинали Ватикану промовляють короткі промови до глядачів з закликами "залишатись людяними".

Частину третьої Всесвітньої зустрічі з питань людського братерства у Ватикані присвятили питанню штучного інтелекту. Учасники саміту щодо штучного інтелекту підкреслили, що уряди країн світу мають "налагодити темпи та запровадити певні правила та управління штучним інтелектом" для забезпечення безпеки суспільства.

Серед учасників саміту щодо ШІ були Джеффрі Хінтон, відомий як "хрещений батько штучного інтелекту", фізик і письменник Макс Тегмарк з Массачусетського технологічного інституту, Хімена Софія Віверос Альварес, науковиця та провідна прихильниця етичного штучного інтелекту, та Марко Тромбетті, засновник і головний виконавчий директор компанії Translated, яка використовує штучний інтелект для послуг перекладу.

Папа Лев XIV теж взяв участь у саміті. Він підтвердив позицію попереднього папи Франциска, що країни мають укласти єдиний договір щодо використання штучного інтелекту "для запобігання шкідливим практикам".

Також під час саміту обговорили, як штучний інтелект ризикує створити "цифровий розрив" між країнами, які мають і не мають доступу до цієї технології.

Папа Лев звернувся до учасників у п'ятницю в апостольському палаці Ватикану, де закликав їх "визначити місцеві та міжнародні шляхи розвитку нових форм соціальної благодійності» та побачити «образ Божий в особі бідних, біженців і навіть супротивників".