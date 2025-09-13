Українська кіноакадемія оголосила лауреатів премії "Золота дзиґа". Нагороду найкращого актора вручили Костянтину Темляку за фільм "БожеВільні", якого підозрює поліція у домашньому насильстві.

Про це Українська кіноакадемія повідомила у Facebook.

Кіноакадемія відмітила факт звинувачення Темляка у домашньому насильстві його колишньою дівчиною Анастасією Соловйовою та слідство поліції.

"Українська Кіноакадемія засудила ці дії та ще раз сьогодні зазначає свою єдину позицію – будь-які прояви насильства є недопустимими. Нагорода сьогодні — це визнання конкретної роботи, а не виправдання особи", — заявили у Кіноакадемії.

Лауреаткою премії "Золота дзиґа" за найкращу жіночу роль стала Карина Хімчук за фільм "Ти мене любиш?". Найкращим фільмом став "Будинок Слово. Нескінченний роман". Цей фільм також отримав нагороду за найкращу режисерську роботу, найкращий сценарій, найкращу музику та найкращу роботу художника-постановника.

Найкращим документальним фільмом стала "Порцелянова війна". Нагороду за найкращий монтаж отримали Марина Майковська та Віктор Онисько за фільм "Фрагменти льоду". Віктор Онисько отримав нагороду посмертно, він загинув у грудні 2022 року на фронті, захищаючи Україну від російської агресії.