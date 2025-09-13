У Лондоні 110 тисяч людей вийшли на антиміграційний протест

У Лондоні відбулись два протести — за та проти мігрантів. На антиміграційний протест вийшло понад 110 тисяч людей за даними поліції.

Про це пише The Guardian.

Антиміграційний протест пройшов під гаслами "Зупиніть човни". Його ініціатором став Томмі Робінсон, справжнє імʼя Стівен Крістофер Якслі-Леннон. Він британський ультраправий активіст та ексрадник Жерарда Баттена, члена партії незалежності Сполученого Королівства (UKIP). Томмі Робінсон підтримує політику Дональда Трампа, поширював конспіраційні теорії про пандемію COVID-19, як закликав порушувати режим карантину у Британії. Він також виступає проти допомоги Україні від Великої Британії, та поширював конспіраційні теорії про нібито кризу торгівлі дітьми в Україні.

Також у Великій Британії пройшов мітинг "Ні расизму". На цей протест вийшло близько 5 тисяч людей за даними поліції Лондона. Вони тримали у руках плакати "Біженцям тут раді" та вигукували "Антифашизм!".

Ілон Маск виступив на антиміграційному протесті через відеозвʼязок. Він заявив, що у Великій Британії потрібен "розпуск парламенту" та "зміна уряду". Маск також заявив, що британська громадськість "боїться скористатися своєю свободою слова", і стверджував, що BBC була "співучасником знищення Британії".

Між протестувальниками відбулись сутички. Поліція заарештувала 9 людей за напади на протестувальників з маршу "Ні расизму". Від нападів зі сторони антиміграційних протестувальників постраждали поліцейські. Офіцерів били ногами та кулаками. У них кидали пляшки, сигнальні ракети та інші снаряди.