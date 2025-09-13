Перейти до основного змісту
У Польщі зрізали хрест з української церкви. Посольство вимагає розслідування
ПОЛЬЩАУКРАЇНАЦеркваПОЛІТИКАСВІТ

У Польщі зрізали хрест з української церкви. Посольство вимагає розслідування

Марія Патока
Розмір шрифту
Польща
Купол Української Греко-Католицької церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Легниці. Facebook

У місті Леґниця, Нижньосілезьке воєводство Польщі, зрізали хрест з головного купола Української Греко-Католицької церкви Успіння Пресвятої Богородиці. Посольство України в Польщі вимагає розслідувати інцидент.

Про це повідомив посол України в Польщі Андрій Боднар у Facebook.

Посол назвав інцидент "антиукраїнською тенденцією" та закликав реагувати на подібні випадки.

"Звертаюся до правоохоронних органів Республіки Польща публічно — зробіть усе, аби цей та всі подібні злочини проти українців та українства дійшли до логічного завершення — вироків суду згідно із законодавством Польщі", — написав Василь Боднар.

Він також повідомив, що посольство України направило ноту міністерству закордонних справ Польщі щодо зрізаного хреста з церкви, а консульство України у Вроцлаві звернулось до поліції з вимогою розслідувати злочин.

Топ дня
Вибір редакції
Дізнайтесь більше
На початок