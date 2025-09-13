У Польщі зрізали хрест з української церкви. Посольство вимагає розслідування

У місті Леґниця, Нижньосілезьке воєводство Польщі, зрізали хрест з головного купола Української Греко-Католицької церкви Успіння Пресвятої Богородиці. Посольство України в Польщі вимагає розслідувати інцидент.
Про це повідомив посол України в Польщі Андрій Боднар у Facebook.
Посол назвав інцидент "антиукраїнською тенденцією" та закликав реагувати на подібні випадки.
"Звертаюся до правоохоронних органів Республіки Польща публічно — зробіть усе, аби цей та всі подібні злочини проти українців та українства дійшли до логічного завершення — вироків суду згідно із законодавством Польщі", — написав Василь Боднар.
Він також повідомив, що посольство України направило ноту міністерству закордонних справ Польщі щодо зрізаного хреста з церкви, а консульство України у Вроцлаві звернулось до поліції з вимогою розслідувати злочин.