Президент України Володимир Зеленський зустрівся з українськими митцями у галузі кіно та вручив їм нагороди, в тому числі премію імені Олександра Довженка. Зустріч відбулась у день українського кіно.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті президента.

Володимир Зеленський вручив державну премію імені Олександра Довженка 2025 року режисерці та сценаристці Жанні Озірній, акторці Ірині Нірші й актору Роману Луцькому за створення повнометражного ігрового фільму "Медовий місяць".

Кіноархів українського кіно Центр Олександра Довженка отримав статус національного. У ньому зберігається понад 7 тисяч художніх, документальних, анімаційних українських і закордонних фільмів, а також тисячі архівних документів з історії українського кіно.

Президент повідомив, що держава готова запропонувати програму підтримки креативних індустрій, зокрема українського кіно для створення високоякісної продукції.

"Частина безпеки в інформаційному просторі залежить від якості та кількості нашого українського контенту. Бо замістити все те, що ллється довгі роки, російського виробництва у різних медійних площинах – на це потрібна велика кількість якісного українського контенту. Ми готові відповідну програму підтримувати", — сказав Зеленський.

Під час заходу також вшанували памʼять кінематографістів, які загинули на фронті, захищаючи Україну від російської агресії. Президент повідомив, що понад 20 митців зі сфери кіно загинули на фронті.

День украї́нського кіно — національне професійне свято працівників кінематографії, яке відзначається в Україні щорічно у другу суботу вересня. Встановлене указом президента України Леоніда Кучми у 1996 році.